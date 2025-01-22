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«Шахтер» — «Брест»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Шахтер» и «Брест» встретятся в Лиге чемпионов 22 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Шахтер» и «Брест» встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января, на «Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене (Германия). Стартовый свисток — в 20.45.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов в среду. Следить за ключевыми событиями игры «Шахтер» — «Брест» можно также в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 20:45. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шахтер
Брест

Показывать игру в Гельзенкирхене в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки). Стриминговый сервис вечером проведет перекличку встреч в формате мультикаста (с 23.00 мск).

В шестом туре общего этапа «Шахтер» уступил «Баварии» (1:5), а «Брест» — обыграл ПСВ (1:0).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
ФК Шахтер (Донецк)
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