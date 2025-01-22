«Шахтер» и «Брест» встретятся в Лиге чемпионов 22 января

«Шахтер» и «Брест» встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января, на «Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене (Германия). Стартовый свисток — в 20.45.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов в среду. Следить за ключевыми событиями игры «Шахтер» — «Брест» можно также в нашем матч-центре.

Показывать игру в Гельзенкирхене в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки). Стриминговый сервис вечером проведет перекличку встреч в формате мультикаста (с 23.00 мск).

В шестом туре общего этапа «Шахтер» уступил «Баварии» (1:5), а «Брест» — обыграл ПСВ (1:0).