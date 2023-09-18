Шахтер: расписание матчей в Лиге чемпионов

Сегодня, 14:30
«Шахтер» после победы в чемпионате Украины 2022 / 2023 получил право принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2023 / 2024. Донецкий клуб участвует в групповом раунде ЛЧ уже в 18-й раз, из которых четырежды выходил в плей-офф турнира. Лучшим достижением стал выход в четвертьфинал в сезоне 2010 / 2011.
Украинская команда домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне сыграет в Гамбурге (Германия) на арене «Фолькспаркштадион». Руководству клуба удалось достичь договоренностей с УЕФА и ФК «Гамбург». Ранее сообщалось, что команда может сыграть в Варшаве (Польша), где принимала еврокубки в прошедшем сезоне.
«Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет в группе H с «Барселоной», «Антверпеном» и «Порту».
Стартует украинский клуб с домашней игры против «Порту» 19 сентября, во вторник. А групповой раунд закроет выездным матчем против команды из Португалии 13 декабря, в среду.
1 тур
22.00. «Шахтер» — «Порту»
2 тур
19.45. «Антверпен» — «Шахтер»
3 тур
19.45. «Барселона» — «Шахтер»
4 тур
20.45. «Шахтер» — «Барселона»
5 тур
20.45. «Шахтер» — «Антверпен»
6 тур
23.00. «Порту» — «Шахтер»
«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно — в формате текстового онлайна.
Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».
Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры