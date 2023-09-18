Шахтер: расписание матчей в Лиге чемпионов

«Шахтер» после победы в чемпионате Украины 2022 / 2023 получил право принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2023 / 2024. Донецкий клуб участвует в групповом раунде ЛЧ уже в 18-й раз, из которых четырежды выходил в плей-офф турнира. Лучшим достижением стал выход в четвертьфинал в сезоне 2010 / 2011.

Украинская команда домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне сыграет в Гамбурге (Германия) на арене «Фолькспаркштадион». Руководству клуба удалось достичь договоренностей с УЕФА и ФК «Гамбург». Ранее сообщалось, что команда может сыграть в Варшаве (Польша), где принимала еврокубки в прошедшем сезоне.

«Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет в группе H с «Барселоной», «Антверпеном» и «Порту».

Стартует украинский клуб с домашней игры против «Порту» 19 сентября, во вторник. А групповой раунд закроет выездным матчем против команды из Португалии 13 декабря, в среду.

Лига чемпионов: расписание матчей «Шахтера» в группе H

19 сентября, вторник

1 тур

22.00. «Шахтер» — «Порту»

4 октября, среда

2 тур

19.45. «Антверпен» — «Шахтер»

25 октября, среда

3 тур

19.45. «Барселона» — «Шахтер»

7 ноября, вторник

4 тур

20.45. «Шахтер» — «Барселона»

28 ноября, вторник

5 тур

20.45. «Шахтер» — «Антверпен»

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Порту» — «Шахтер»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно — в формате текстового онлайна.

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры