«Шахтер» — «Реал»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Реал» и «Шахтер» сыграли вничью в групповом турнире Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Варшаве.

В начале второго тайма Александр Зубков вывел вперед донецкую команду. «Реал» сумел отыграться только на последних минутах благодаря голу Антонио Рюдигера.

После четырех туров «Реал» лидирует в группе F, набрав 10 очков. «Шахтер» с 5-ю очками занимает третье место.