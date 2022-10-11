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Лига чемпионов

11 октября, 23:56

«Реал» сыграл вничью с «Шахтером», отыгравшись на последних минутах

Руслан Минаев
Антонио Рюдигер и Михаил Мудрик.
Фото Reuters

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Шахтером» в групповом турнире Лиги чемпионов — 1:1.

В составе «горняков» забил Александр Зубков в начале второго тайма. «Реал» сравнял счет в конце матча благодаря удару Антонио Рюдигера.

Лига чемпионов. Группа F
11 окт, 22:00. ОСК Металлист (Харьков)
Шахтер Д
1:1
Реал

В другой встрече «Лейпциг» на выезде победил «Селтик» — 2:0.

Победу гостям принес точный удар Тимо Вернера на 75-й и Эмиля Форсберга на 84-й минуте матча.

Лига чемпионов. Группа F
11 окт, 22:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
0:2
РБ Лейпциг

В группе F лидирует «Реал» с 10 очками. «Шахтер» занимает третье место с 5 очками. Второй — «Лейпциг» (6 очков). Замыкает группу «Селтик» (1 очко).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Реал
ФК Селтик
ФК Шахтер (Донецк)
1
1
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