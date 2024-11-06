«Шахтер» сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов 6 ноября

«Шахтер» и «Янг Бойз» встретятся в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Ключевые события встречи «Шахтер» — «Янг Бойз» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России права на трансляцию Лиги чемпионов принадлежат платной онлайн-платформе Okko.

В истории очных противостояний соперники встречались два раза в рамках квалификации Лиги чемпионов. Счет 1-1.

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