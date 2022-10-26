Шмельцер сравнил ничью против «Манчестер Сити» с победой

Экс-защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер остался доволен ничьей против «Манчестер Сити» (0:0) в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Идеальный вечер для Дортмунда, особенно с выходом в 1/8 финала. Бывают дни, когда можно отпраздновать и ничью, это как победа», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмельцера.

После пяти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков. «Боруссия» располагается на 2-й строчке с 8 очками.