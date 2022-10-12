Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:02

Шмидт — о ничьей с «ПСЖ»: «Думаю, что это был справедливый результат»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал ничью с «ПСЖ» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Конечно, я горжусь этим. Судя по тому, как игроки выступают в этих сложных матчах, мы никогда не сдавались, мы всегда верили в себя. Когда ты не можешь победить, ты должен взять хотя бы очко. Я сказал это после первой игры и повторяю сейчас. Я думаю, что это был справедливый результат. Два таких матча против «ПСЖ» многое говорят об уровне и отношении игроков», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035704--paris-vs-benfica/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Роджер Шмидт
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Займитесь собственной жизнью». Французский разыгрывающий «Зенита» ответил своим хейтерам
Гашек нашел для чехов еще одного врага помимо России, но его угрозы вызывают лишь смех
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Число погибших в результате теракта на Крымском мосту возросло до четырех
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Кроос: «Реал» заслужил ничью в матче с «Шахтером»
«Маккаби» — «Ювентус»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Жоау Мариу: «У «Бенфики» есть все, чтобы выйти из группы»
«Боруссия» — «Севилья»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Куадрадо: «Только вместе мы сможем выйти из этой ситуации»
«Шахтер» — «Реал»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Жоау Мариу: «У «Бенфики» есть все, чтобы выйти из группы»

«Маккаби» — «Ювентус»: видеообзор матча Лиги чемпионов