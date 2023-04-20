Шмидт: «Бенфика» фантастически сыграли в этой Лиге чемпионов»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал ничью с «Интером» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы фантастически сыграли в этом турнире. В 14 матчах мы проиграли всего один раз. К сожалению, это был очень важный матч. Мы не смогли сыграть с такой же концентрацией и интенсивностью у себя дома. Но мне понравилось то что я увидел сегодня. Команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая 1:3», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».