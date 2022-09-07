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Лига чемпионов

7 сентября, 06:23

Тренер «Бенфики» рассказал, о чем говорил с игроками в перерыве матча с «Макаби»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал победу над «Маккаби» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я никогда не ожидаю идеальной игры. В матчах Лиги чемпионов нужно всегда быть готовым к трудностям, ведь эти команды здесь не просто так. Первый тайм дался нашей команде тяжело. В перерыве я призвал к терпению, ведь никто не обещал, что будет легко. Мы должны усердно работать, чтобы побеждать», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

В следующем туре группового турнира Лиги чемпионов «Бенфика» встретится с «Ювентусом». Матч состоится 14 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035656--benfica-vs-m-haifa/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
Роджер Шмидт
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