Тренер «Бенфики» рассказал, о чем говорил с игроками в перерыве матча с «Макаби»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал победу над «Маккаби» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я никогда не ожидаю идеальной игры. В матчах Лиги чемпионов нужно всегда быть готовым к трудностям, ведь эти команды здесь не просто так. Первый тайм дался нашей команде тяжело. В перерыве я призвал к терпению, ведь никто не обещал, что будет легко. Мы должны усердно работать, чтобы побеждать», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

В следующем туре группового турнира Лиги чемпионов «Бенфика» встретится с «Ювентусом». Матч состоится 14 сентября.