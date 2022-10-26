Шмидт рассказал, как «Бенфике» удалось обыграть «Ювентус»

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Думаю, что мы фантастически играли, как владея мячом, так и без него. Мы забили хорошие голы, играя против «Ювентуса», а это непростой соперник. Мы поверили в себя и показали отличный футбол. Это все «Бенфика», и это не имеет никакого отношения к Шмидту. Это то, что игроки делают на поле, как они играют», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

«Бенфика» набрала 11 очков и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками идет на 3-й строчке и лишился шансов на выход из группы.