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Лига чемпионов

Сегодня, 02:58

Шмидт: «Бенфика» вышла на поле не для того, чтобы просто защищать победный для результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
Роджер Шмидт.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал победу над «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень горжусь командой. Ситуация благоволила нам после первого матча в Бельгии, но мы с уважением отнеслись к этой игре. Это был матч Лиги чемпионов, а здесь слабых соперников нет. Сегодня мы показали, что являемся превосходной командой. Мы вышли на поле не для того, чтобы просто защищать победный для нас результат. Мы заслужили этот четвертьфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0, поэтому «Бенфика» вышла в четвертьфинал.

 
7 марта. &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Брюгге&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. «Бенфика» — «Брюгге»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036590--benfica-vs-club-brugge/
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