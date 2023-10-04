Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 07:57

Шмидт: «Интер» заслужил победу, потому что у них было больше шансов и они были сильнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Первый тайм получился равным, у нас были хорошие моменты, хорошие переходы, но мы принимали не лучшие решения. Впрочем, где-то нам немножко везло. Во втором тайме они контролировали ситуацию, много простреливали, было нелегко обороняться, и они забили. В конечном счете, они заслужили победу, потому что у них было больше шансов и они были сильнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

После двух туров «Интер» идет на 2-м месте в группе D, набрав 4 очка, «Бенфика» — последняя (0 очков).

 
Эмоции Бруну Фернандеша после поражения &laquo;МЮ&raquo; дома &laquo;Галатасараю&raquo;. Турецкий кошмар «МЮ», мощный рекорд «Баварии», безумные развязки в Берлине и Эйндховене
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039105--inter-vs-benfica/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
Роджер Шмидт
0
Читайте также
Кувейтские шейхи подали иск в CAS против МОК
Уилл Смит купил баскетбольный клуб «Филадельфия»
Российские самолеты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым
Экономист предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
Политолог рассказал о влиянии отставки Маккарти на финансирование Киева
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 2-го тура
Индзаги: «Жаль, что «Интер» не реализовал свои моменты на сто процентов»
Тюрам: «Если бы я не забил, это мог сделать кто-то другой, но это был мой вечер»
Пиоли: «Боруссия» почти два года не проигрывала дома в ЛЧ, у «Милана» впереди сложный матч»
Тренер «Копенгагена»: «Мы ничем не уступили «Баварии»
Симеоне: «Мне очень нравится, как играет «Фейеноорд»: динамично, быстро»
Моутинью: «Очень рад победе «Браги» и своему вкладу в этот успех
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Индзаги: «Жаль, что «Интер» не реализовал свои моменты на сто процентов»