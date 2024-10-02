«Штурм» встретится с «Брюгге» в матче Лиге чемпионов

«Штурм» и «Брюгге» встречаются во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч примет «28 Блэк Арена» в Клагенфурте (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе пройдет перекличка вечерних игр в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Изучать ключевые события игры «Штурм» — «Брюгге» можно в нашем матч-центре.

«Штурм» в первом туре уступил «Бресту» (0:1), а «Брюгге» проиграл дортмундской «Боруссии» (0:3).