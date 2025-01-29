«Штурм» и «РБ Лейпциг» проведут матч в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч на «Вертерзе-Штадион» в Клагенфурте (Австрия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Штурм» — «РБ Лейпциг» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех встреч игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Worthersee Stadion (Клагенфурт)

Трансляцию матча в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). Также платформа запускает перекличку лучших моментов всех встреч вечера (с 23.00 мск).

После семи туров общего этапа «Штурм» набрал 3 очка и занимает 33-е место в турнирной таблице, у «РБ Лейпцига» — 3 очка и 30-е место. Предыдущим соперником клуба из Граца была «Аталанта» (0:5), из Лейпцига — «Спортинг» (2:1).