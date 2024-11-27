«Штурм» победил «Жирону» в Лиге чемпионов, Худяков дебютировал и отыграл на ноль

Австрийский «Штурм» на своем поле обыграл «Жирону» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный мяч на 59-й минуте забил Мика Биерет.

За «Штурм» дебютировал и отыграл на ноль российский голкипер Даниил Худяков. Экс-вратарь «Локомотива» подписал контракт с австрийским клубом летом этого года.

«Штурм» (3 очка) одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов и поднялся на 29-е место в таблице. «Жирона» (3) идет на 30-й позиции.

В следующем туре испанский клуб дома примет «Ливерпуль». Матч пройдет 10 декабря. «Штурм» на следующий день на выезде встретится с «Лиллем».