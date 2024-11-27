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Сегодня, 22:38

«Штурм» победил «Жирону» в Лиге чемпионов, Худяков дебютировал и отыграл на ноль

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Штурм» — «Жирона».
Фото Reuters
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Австрийский «Штурм» на своем поле обыграл «Жирону» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный мяч на 59-й минуте забил Мика Биерет.

За «Штурм» дебютировал и отыграл на ноль российский голкипер Даниил Худяков. Экс-вратарь «Локомотива» подписал контракт с австрийским клубом летом этого года.

«Штурм» (3 очка) одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов и поднялся на 29-е место в таблице. «Жирона» (3) идет на 30-й позиции.

В следующем туре испанский клуб дома примет «Ливерпуль». Матч пройдет 10 декабря. «Штурм» на следующий день на выезде встретится с «Лиллем».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 20:45. Worthersee Stadion (Клагенфурт)
Штурм
1:0
Жирона

Источник: Таблица Лиги чемпионов
Даниил Худяков
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК Штурм

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