«ПСЖ» благодаря хет-трику Дембеле разгромил «Штутгарт» и вышел в стыковой раунд Лиги чемпионов

«ПСЖ» на выезде с крупным счетом победил «Штутгарт» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:1.

Хет-трик у парижан оформил Усман Дембеле. Француз щабил на 17-й, 35-й и 54-й минутах. Еще один мяч на счету Брэдли Барколя (6-я минута).

Хозяева отыграли один мяч благодаря автоголу Уильяма Пачо на 77-й минуте.

«ПСЖ» (13 очков) занял 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и пробился в стыковой раунд турнира. «Штутгарт» (10) финишировал 26-м и вылетел из Лиги чемпионов.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января. Первые матчи стыкового раунда пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.