«Штутгарт» и «ПСЖ» сыграют в Лиге чемпионов 29 января

Матч «Штутгарт» — «ПСЖ» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов пройдет в среду, 29 января. Начало игры в Штутгарте (Германия) на МХП-Арене — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Штутгарт» — «ПСЖ» изучайте также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. MHPArena (Штутгарт)

Смотреть встречу в Штутгарте в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Платформа запускает перекличку всех вечерних встреч в формате мультикаста (в 23.00 мск).

В седьмом туре общего этапа «Штутгарт» обыграл «Слован» (3:1), а «ПСЖ» — выиграл у «Манчестер Сити» (4:2).