Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч со «Штутгартом»

Стали известны стартовые составы «Штутгарта» и «ПСЖ» на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Германии. Начало — в 23.00 по московскому времени. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов начнет встречу в запасе. «Штутгарт»: Бредлов, Миттельштедт, Шабо, Аль-Дахил, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Мийо, Левелинг, Ундав. «ПСЖ»: Доннарумма, Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Хакими, Витинья, Невеш, Заир-Эмери, Барколя, Дуэ, Дембеле. Решающий день Лиги чемпионов: кто попадет в плей-офф, а кто вылетит? Онлайн-трансляция всех матчей Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. MHPArena (Штутгарт)