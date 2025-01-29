«Штутгарт» и «ПСЖ» встретятся в матче 8-го тура общего этапа ЛЧ

«Штутгарт» примет «ПСЖ» в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра пройдет на «MHPАрене» и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Штутгарта» и «ПСЖ» также можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Обе команды набрали по 10 очков в 7 турах общего этапа Лиги чемпионов. Перед последним туром клубы находятся в зоне выхода в плей-офф.