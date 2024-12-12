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Сегодня, 00:52

«Штутагрт» разгромил «Янг Бойз» и догнал «ПСЖ» в таблице Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Янник Кейтель празднует гол в ворота «Янг Бойз».
Фото Reuters
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«Штутгарт» обыграл «Янг Бойз» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1. Игра прошла на арене «МХП» в Германии.

Полузащитник швейцарской команды Лукаш Лакомы на 6-й минуте открыл счет. В середине первого тайма хозяева отыгрались благодаря голу Ангело Штиллера.

После перерыва «швабы» забили еще четыре гола в ворота соперника — отличились Энцо Мийо, Крис Фухрих, Джоша Вагноман и Янник Кейтель.

«Штутгарт» набрал 7 очков и поднялся на 26-е место, догнав «ПСЖ», у которого тоже 7 очков. «Янг Бойз» — последний (6 поражений).

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
5:1
Янг Бойз

ФК Штутгарт
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