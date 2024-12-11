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Сегодня, 22:10

«Штутгарт» — «Янг Бойз»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Штутгарт» и «Янг Бойз» встретятся в 6-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Штутгарт» и «Янг Бойз» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Матч пройдет на «МХП-Арене» в Штутгарте (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Штутгарт» — «Янг Бойз» пройдет в онлайн-сервисе «Okko Спорт» (на платной основе). Платформа организует переклички вечерних встреч в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Изучайте ключевые события и результат игры «Штутгарт» — «Янг Бойз» в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
Янг Бойз

В пятом туре «Штутгарт» уступил «Црвене Звезде» (1:5), а «Янг Бойз» — «Аталанте» (1:6).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Црвена Звезда
ФК Штутгарт
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