Шупо-Мотинг: «Бавария» в каждом розыгрыше Лиги чемпионов нацеливается на победу в турнире»

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы в каждом розыгрыше Лиги чемпионов начинаем сезон, нацеливаясь на то, что в концовке, возможно, ее выиграем. Для Сержа Гнабри игра с «Барсой» получилась высшего класса. Он выжидал до последнего и затем отдал мне передачу в самый подходящий момент: я был как раз на линии атаки», — цитирует пресс-служба УЕФА Шупо-Мотинга.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.