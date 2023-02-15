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Лига чемпионов

Сегодня, 02:26

Шупо-Мотинг: «ПСЖ» — превосходная команда, так что «Бавария» рада победе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас определенно были хорошие периоды. Первые 25 минут были отличными. Мы также мощно начали второй тайм. В конечном счете игра была достаточно равной, но «ПСЖ» — превосходная команда, так что мы рады победе. Каждый доказал, что сегодня мы жаждали победить. Знаем, что у нас много индивидуально сильных исполнителей. Надо только объединить это все на поле и биться с первой минуты до последней», — приводит официальный сайт УЕФА слова Шупо-Мотинга.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036583--paris-vs-bayern/
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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