Тьяго Силва: «Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов»

Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Лондонцы проиграли «Реалу» в четвертьфинале со счтом 0:4 по сумме двух матчей.

«Немного разочарован и в тоже время зол. Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов. Очень обидно заканчивать его подобным образом. Расстроен тем, как развивался матч», — заявил Силва в интервью официальному сайту «Челси» после матча.

Футболист продлил контракт с «Челси» до конца 2024 года. 38-летний футболист два года назад выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси».