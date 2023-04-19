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Лига чемпионов

Сегодня, 16:29

Тьяго Силва: «Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов»

Виктория Кравченко
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Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Лондонцы проиграли «Реалу» в четвертьфинале со счтом 0:4 по сумме двух матчей.

«Немного разочарован и в тоже время зол. Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов. Очень обидно заканчивать его подобным образом. Расстроен тем, как развивался матч», — заявил Силва в интервью официальному сайту «Челси» после матча.

Футболист продлил контракт с «Челси» до конца 2024 года. 38-летний футболист два года назад выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси».

Тиагу Силва
ФК Челси
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