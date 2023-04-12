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Лига чемпионов

Сегодня, 16:05

Силва — о матче с «Баварией»: «Еще ничего не решено. У «Сити» был плохой опыт ответных игр в ЛЧ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался после разгромной победы своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов над «Баварией» (3:0).

«Многие скажут, что в этой паре все уже ясно, но у нас было достаточно плохих ответных матчей в плей-офф Лиги чемпионов, так что нам нужно быть готовыми к выездной игре с «Баварией». Еще ничего не решено. У нас хороший задел, мы прошли половину пути, но до выхода в следующий раунд еще далеко», — цитирует Силву Beanyman Sports.

Ответный матч между командами пройдет 19 апреля в Мюнхене, начало — 22.00 мск.

Бернарду Силва
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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