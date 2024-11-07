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Индзаги — о победе над «Арсеналом»: «Эту ночь мы запомним надолго»

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Главный тренер «Интера» Симеоне Индзаги прокомментировал победу команды над «Арсеналом» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы играли против отличной команды. Это важная, желанная и честно завоеванная победа над топовым клубом. Эту ночь мы запомним надолго, наши болельщики поддерживали нас с первой до последней минуты», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

«Интер» с 10 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Арсенал» с семью очками расположился на 12-й строчке.

Хакан Чалханоглу исполняет пенальти. Удивительная эффективность «Интера». Выжали победу над «Арсеналом» из одного удара
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги

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