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Сегодня, 07:20

Симеоне оценил игру Де Пауля в матче «Атлетико» — «Слован»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре полузащитника команды Родриго де Пауля в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Слованом» (3:1).

«В последнее время мы видим больше стабильности в игре Де Пауля. Он чрезвычайно важен для команды, поскольку иначе видит игру и может отдать тот последний пас, которого не видят остальные футболисты», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

30-летний аргентинец присоединился к «Атлетико» 12 июля 2021 года, его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне Де Пауль отметился 2 голами и 5 результативными передачами в 22 встречах за мадридскую команду во всех турнирах.

«Атлетико» набрал 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, «Слован» без очков идет 35-м и находится в зоне вылета.

Источник: пресс-служба УЕФА
Диего Симеоне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Слован
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