8 сентября, 01:40
Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В этой встрече форвард забил первый гол в еврокубке.
«Забивать в Лиге чемпионов — невероятно эмоционально. Я всегда знал, что это время наступит. Все возможно. Главное — верить», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.
Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Наполи» сыграет против «Рейнеджерс», а «Ливерпуль» встретится с «Аяксом». Матчи пройдут 13 сентября.