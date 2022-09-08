Симеоне — о первом голе в Лиге чемпионов: «Все возможно. Главное — верить»

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В этой встрече форвард забил первый гол в еврокубке.

«Забивать в Лиге чемпионов — невероятно эмоционально. Я всегда знал, что это время наступит. Все возможно. Главное — верить», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Наполи» сыграет против «Рейнеджерс», а «Ливерпуль» встретится с «Аяксом». Матчи пройдут 13 сентября.