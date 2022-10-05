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Лига чемпионов

Сегодня, 07:51

Симеоне объяснил, чего не хватило «Атлетико» в матче с «Брюгге»

Евгений Козинов
Корреспондент
Диего Симеоне.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Сегодня «Брюгге» был очень силен. Но мы были к этому готовы. Мы мощно провели первый тайм. Но нам не хватило точности и, наверное, даже уверенности. Мы не забили пенальти, который мог изменить ход всего матча. Но мы не собираемся сдаваться. Впереди еще три матча, и мы можем исправить ситуацию», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Брюгге» лидирует в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Атлетико» идет на 4-й строчке с 3 очками.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035676--club-brugge-vs-atletico/

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
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