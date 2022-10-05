Симеоне объяснил, чего не хватило «Атлетико» в матче с «Брюгге»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Сегодня «Брюгге» был очень силен. Но мы были к этому готовы. Мы мощно провели первый тайм. Но нам не хватило точности и, наверное, даже уверенности. Мы не забили пенальти, который мог изменить ход всего матча. Но мы не собираемся сдаваться. Впереди еще три матча, и мы можем исправить ситуацию», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Брюгге» лидирует в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Атлетико» идет на 4-й строчке с 3 очками.