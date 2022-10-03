Симеоне: «Мы не делаем ничего необычного, мы ищем лучшие решения для команды»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал об изменениях в команде в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

«Я в команде одиннадцать лет, и не помню обстоятельств, при которых мы не меняли бы систему от матча к матчу. Мы не делаем ничего необычного, мы ищем лучшие решения для команды, и теперь мы будем искать то, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для завтрашнего матча», — приводит Marca слова Симеоне.

Матч «Атлетико» — «Брюге» состоится 4 октября в 22:00 по московскому времени. На данный момент команда Симеоне разместилась на 3-й позиции в турнирной таблице своей группы (3 очка), «Брюгге», набрав 6 очков, занимает 1-е место.