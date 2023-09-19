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Лига чемпионов

Сегодня, 09:08

Симеоне заявил, что ему нравится стиль игры Сарри перед матчем «Атлетико» с «Лацио»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что ему нравится стиль игры Маурицио Сарри перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

«Мне очень нравится стиль игры Сарри, он мне всегда нравился. Мы многое взяли из его игры, чтобы улучшить себя. Мы будем подходить к игре, видя, где, по нашему мнению, мы можем причинить им вред. Мысль о возвращении на «Олимпико» вызывает у меня мурашки по коже», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

Матч «Лацио» — «Атлетико» состоится 19 сентября, начало — в 22.00 мск.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Лацио
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