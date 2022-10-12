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Лига чемпионов

Сегодня, 08:39

Симеоне: «Я никуда не ухожу, я здесь»

Алина Савинова

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о «Брюгге», с которым его команда сыграет в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы столкнулись с «Брюгге», который играет очень хорошо. Мы видели его на прошлой неделе. Они выглядят убедительно, уверенно и обладают большой силой. Я вижу, что игроки очень хотят стать лучше», — приводит Marca слова Симеоне.

Также он рассказал о своем настрое на предстоящий матч.

Мы знаем важность этого матча. Чтобы все сделать правильно, нам нужно приложить максимум усилий, и нам нужны люди. Они очень важная часть этого клуба, этой команды. Сила извне заставила нас получить больше, чем мы имеем.

Я настроен уверенно, как и всегда. Вчера меня спросили, представляю ли я себя в другом месте, но я никуда не ухожу, я здесь", — добавил 52-летний тренер.

Матч «Атлетико» — «Брюгге» пройдет сегодня, 12 октября. Начало — в 19.40 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/10/11/6345a211ca4741215a8b45e1.html

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Милан 0
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ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Диего Симеоне
ФК Атлетико
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