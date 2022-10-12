Симеоне: «Я никуда не ухожу, я здесь»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о «Брюгге», с которым его команда сыграет в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы столкнулись с «Брюгге», который играет очень хорошо. Мы видели его на прошлой неделе. Они выглядят убедительно, уверенно и обладают большой силой. Я вижу, что игроки очень хотят стать лучше», — приводит Marca слова Симеоне.
Также он рассказал о своем настрое на предстоящий матч.
Мы знаем важность этого матча. Чтобы все сделать правильно, нам нужно приложить максимум усилий, и нам нужны люди. Они очень важная часть этого клуба, этой команды. Сила извне заставила нас получить больше, чем мы имеем.
Я настроен уверенно, как и всегда. Вчера меня спросили, представляю ли я себя в другом месте, но я никуда не ухожу, я здесь", — добавил 52-летний тренер.
Матч «Атлетико» — «Брюгге» пройдет сегодня, 12 октября. Начало — в 19.40 по московскому времени.
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