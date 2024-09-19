Миньоле: «Если бы в нужный момент забили, победа была бы за «Брюгге»

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:3) в 1-м туре основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы хорошо провели матч. До 75-й минуты мы все держали под контролем. У нас были возможности забить. Если бы в нужный момент забили, победа была бы за нами. К сожалению, сопернику помог рикошет. Поражения со счетом 0:3 мы не заслужили, так как очень хорошо провели игру. Мы должны проявить упорство в следующем матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Миньоле.

Во втором туре «Брюгге» на выезде сыграет со «Штурмом» 2 октября, а «Боруссия» встретится с «Янг Бойз» 1 октября.