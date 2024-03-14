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Лига чемпионов

14 марта, 03:26

Индзаги: «Мне не в чем упрекнуть игроков «Интера», они должны гордиться тем, что сделали»

Евгений Козинов
Корреспондент
Симоне Индзаги.
Фото AFP
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2, пен. – 2:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы все разочарованы. Но вся наща семья должна гордиться тем, что мы сделали в этой Лиге чемпионов. Во втором тайме мы должны были сыграть лучше. В дополнительное время у нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок.

Мы не привыкли проигрывать. Разочарованы, потому что после гола Димарко мы вели по сумме двух матчей 2:0, и в тот момент нам следовало лучше защищаться. Мы все понимаем, что на этом уровне решающую роль могут сыграть детали и случиться может что угодно. Тем не менее мне не в чем упрекнуть ребят; они должны гордиться тем, что они сделали», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта. Первые матчи этой стадии пройдут 9-10 апреля.

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039928--atletico-de-madrid-vs-inter/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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