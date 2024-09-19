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Сегодня, 01:00

Индзаги: «Осознавали, что для отличной игры против «Сити» потребуются максимальные усилия»

Евгений Козинов
Корреспондент
Симоне Индзаги.
Фото Reuters
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в 1-м туре основного турнира Лиги чемпионов.

«В раздевалке я сказал: «Молодцы, ребята». Они показали игру высшего уровня. Я просил их играть именно так, как они в итоге и играли. Все мы знаем, на что способен «Манчестер Сити», и мы осознавали, что для отличной игры потребуются максимальные усилия. И у нас получилось. Больше я расстроен тем, что не забил Мхитарян. Я был в отчаянии: думал, он забьет!» — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Во 2-м туре «Сити» 1 октября сыграет на выезде со «Слованом», а «Интер» встретится с «Црвеной Звездой».

Илкай Гюндоган наносит удар головой в&nbsp;матче &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. Гюндоган мог стать спасителем «Ман Сити» после возвращения, но упустил два момента в концовке. «Интер» показал мастер-класс обороны
Источник: Сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Симоне Индзаги

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