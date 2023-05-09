Индзаги: «Играть против «Милана» надо головой и сердцем. Гонка будет длиться 180 минут»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Миланом».

«К первому матчу подходим с хорошим настроем. Играть надо будет головой и сердцем. В нашем духе я не сомневаюсь, но мы должны будем также использовать голову, потому что обязательно будут сложные моменты. Гонка будет длиться 180 минут, и нельзя об этом забывать», — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.

Матч «Милан» — «Интер» состоится 10 мая. Начало — в 22:00 мск.