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Лига чемпионов

Сегодня, 07:59

Скипп рассказал, что нужно изменить «Тоттенхэму» в ответном матче против «Милана»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Тоттенхэма» Оливер Скипп прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы вошли в игру и имели пару моментов только ближе к концу матча. «Милан» представлял угрозу на контратаках, иногда их было трудно остановить, но в целом была довольно равная игра. Нам нужно создать больше моментов в ответном матче. Хотя нам не так уж много нужно менять», — цитирует пресс-служба УЕФА Скиппа.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне — 8 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тоттенхэм&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Браим Диас. На фоне «Тоттенхэма» даже нынешний «Милан» хорош. Пиоли переиграл Конте
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