«Славия» и «Арсенал» сыграют в Лиге чемпионов 4 ноября

«Славия» и «Арсенал» встретятся в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Игра на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия) начинается в 20.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 20:45. Fortuna Arena (Прага)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Праге и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Славия» — «Арсенал» можно также в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию встречи в Праге в прямом эфире покажет платформа Okko в разделе «Спорт». Контент онлайн-кинотеатра доступен при наличии подписки.

В 3-м туре общего этапа «Славия» сыграла вничью с «Аталантой» (0:0), а «Арсенал» победил с крупным счетом «Атлетико» (4:0).