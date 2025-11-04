«Арсенал» разгромил «Славию», Мерино оформил дубль, Сака забил с пенальти

«Арсенал» на выезде одержал крупную победу над «Славией» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0.

Счет на 32-й минуте с пенальти открыл Букайо Сака. На 46-й минуте отличился Микель Мерино, который на 68-й минуте оформил дубль в ворота чешской команды.

«Арсенал» набрал 12 очков и вышел на первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Славия» с 2 баллами опустилась на 30-ю строчку.

Следующий матч в турнире английская команда проведет 26 ноября дома против «Баварии», а «Славия» днем ранее на своем поле сыграет с «Атлетиком».