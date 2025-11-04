Райс и Сака вошли в стартовый состав «Арсенала» на матч против «Славии»

4 ноября, 20:01
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Славии» на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Игра состоится в Праге и начнется в 20.45 по московскому времени.
«Славия»: Маркович, Влчек, Халоупек, Зима, Мозес, Зафейрис, Садилек, Мбоджи, Провод, Хоры, Саньянг.
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье, Нванери, Нергор, Райс, Сака, Мерино, Троссард.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов.
>ИНСАЙДЫ НА СПОРТ
-Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
04.11.2025