Райс и Сака вошли в стартовый состав «Арсенала» на матч против «Славии»

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Славии» на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в Праге и начнется в 20.45 по московскому времени. «Славия»: Маркович, Влчек, Халоупек, Зима, Мозес, Зафейрис, Садилек, Мбоджи, Провод, Хоры, Саньянг. «Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье, Нванери, Нергор, Райс, Сака, Мерино, Троссард. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов. Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 20:45. Fortuna Arena (Прага)