Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

1 октября, 23:48

«Манчестер Сити» забил четыре безответных гола «Словану»

Алина Савинова
Фил Фоден (слева) и Илкай Гюндоган (справа).
Фото AFP
Telegram Дзен

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Слован» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0. Игра проходила на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе.

Голы «горожан» в этой встрече забили Илкай Гюндоган, Эрлин Холанн, Джеймс Макати и Фил Фоден, который также отметился результативной передачей.

«Ман Сити» набрал 4 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Слован» не заработал ни одного балла за два матча и располагается на предпоследней, 35-й позиции.

В следующем матче Лиги чемпионов команда Хосепа Гвардиолы 23 октября сыграет против «Спарты». Клуб из Братиславы днем ранее встретится с «Жироной».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
0:4
Манчестер Сити

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Слован

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
СМИ сообщили о запуске Ираном около 400 ракет по территории Израиля
Вирус на плюс: россиян атакует троян с имитацией уведомлений от банков
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
«Локомотив» победил «Оренбург» в Кубке благодаря дублю Пиняева
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Арсенал» растоптал «ПСЖ». Доннарумма пропустил за тайм столько, сколько Сафонов за три матча
Лига чемпионов: «Барселона» и «Ман Сити» одержали крупные победы. Матчи 1 октября
«Барселона» разгромила «Янг Бойз» в Лиге чемпионов
«Милан» проиграл «Байеру», «Интер» разгромил «Црвену Звезду»
Хет-трик Адейеми принес «Боруссии» победу над «Селтиком» со счетом 7:1
«Арсенал» благодаря голам Хаверца и Сака обыграл «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя