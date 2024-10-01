«Слован» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Платформа также проведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Слован» — «Манчестер Сити» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Слован» уступил «Селтику» (1:5), «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Интером» (0:0).