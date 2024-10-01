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Сегодня, 09:20

«Слован» — «Манчестер Сити»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Слован» и «Манчестер Сити» сыграют в Лиге чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Слован» примет «Манчестер Сити» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе (Словакия), начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки. Стриминговый сервис также предлагает переклички всех вечерних встреч Лиги чемпионов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Слован» — «Манчестер Сити» можно в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
Манчестер Сити

«Слован» в первом туре проиграл «Селтику» (1:5), а «Ман Сити» сыграли вничью с «Интером» (0:0).

ФК Манчестер Сити
ФК Слован

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