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Сегодня, 22:37

«Милан» обыграл «Слован» и одержал третью подряд победу в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Слован» — «Милан».
Фото Reuters
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«Милан» на выезде победил «Слован» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2.

По голу у «россонери» забили Кристиан Пулишич (21-я минута), Рафаэль Леау (68-я) и Тэмми Абрахам (71-я).

У хозяев отличились Тигран Барсегян (24-я) и Нино Марцелли (88-я).

В концовке словацкая команда осталась в меньшинстве — две желтые карточки получил Марко Толич.

«Милан» (9 очков) одержал третью подряд победу в общем этапе Лиги чемпионов и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Слован» (0) потерпел пятое поражение в пяти матчах и идет на последней, 36-й строчке.

В следующем туре «Милан» на своем поле примет «Црвену Звезду», а «Слован» в гостях встретится с «Атлетико». Оба матча пройдут 11 декабря.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 20:45. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
2:3
Милан
Источник: Таблица Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
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