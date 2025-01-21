«Слован» и «Штутгарт» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 21 января. Игра пройдет на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру в Братиславе транслирует онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

В общем этапе ЛЧ «Слован» не набрал ни одного очка, у «Штутгарта» — семь очков. В 6-м туре «Штутгарт» победил «Янг Бойз» (5:1), а «Слован» проиграл «Атлетико» (1:3).