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Сегодня, 00:56

«Штутгарт» на выезде обыграл «Слован»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джейми Левелинг бьет по воротам.
Фото Reuters
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«Слован» на своем поле проиграл «Штутгарту» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:3. Игра прошла на стадионе «Тегельне поле» в Братиславе.

Форвард гостей Джейми Левелинг оформил дубль в первом тайме. В конце игры Иджесси Метсоко забил гол хозяев и сократил отставание, но спустя две минуты Фабиан Ридер вернул немецкой команде преимущество в два мяча.

«Штутгарт» набрал 10 очков и занимает 21-е место в турнирной таблице. «Слован» располагается на 35-й строчке и лишился шансов на выход в плей-офф.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
21 янв, 23:00. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
1:3
Штутгарт

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Слован
ФК Штутгарт
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