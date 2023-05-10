Служба безопасности «Сантьяго Бернабеу» вывела отца Холанна с трибуны

Отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна Альф-Инге Холанн был выведен службой безопасности стадиона «Сантьяго Бернабеу» со своей трибуны во время матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Работники стадиона вмешались в ситуацию, когда Холанн-старший стал бросать едой в мадридских болельщиков, которые якобы оскорбили его.

?? Alfie Haaland, p?re d'Erling, a ?t? exclu de sa loge au Bernabeu par les services de s?curit? apr?s avoir jet? de la nourriture sur des supporters Madril?nes qui l'auraient insult? ! (@inakiangulo) pic.twitter.com/alsZuu8ws0 — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) May 9, 2023

Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.