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Лига чемпионов

Сегодня, 05:53

Соммер: «Допустили несколько ошибок, чем «Реал Сосьедад» и воспользовался»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Интера» Ян Соммер прокомментировал ничью с «Реал Сосьедад» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Игра была тяжелой. Мы провели неудачный первый тайм, соперник оказывал на нас сильное давление, мы же допустили несколько ошибок, чем «Реал Сосьедад» и воспользовался. Было трудно, но в итоге нам стоит радоваться тому, что заработали одно очко», — цитирует пресс-служба УЕФА Соммера.

После первого тура «Реал Сосьедад» и «Интер» делят 2-3 места в группе D. Обе команды имеют 1 очко.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Реал Сосьедад&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. «Реал Сосьедад»: без победы над «Интером» и без Захаряна

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039184--real-sociedad-vs-inter/
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