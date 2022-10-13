Сон Хын Мин рассказал, за счет чего он сыгрался с Кейном

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (3:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Кореец был признан лучшим игроком встречи.

«В последние несколько минут было тяжело, потому что ты никогда не знаешь, что произойдет в Лиге чемпионов. Во взаимоотношениях на поле между мной и Харри Кейном нет никакого секрета — это просто тяжелая работа», — цитирует пресс-служба УЕФА Сона.

«Тоттенхэм» лидирует в группе D с 7-ю очками. «Айнтрахт» занимает последнее место — 4 очка.