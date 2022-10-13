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Лига чемпионов

Сегодня, 07:44

Спаллетти — о победе над «Аяксом»: «Игроки «Наполи» совершили нечто великолепное»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Аяксом» (4:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Временами я был полностью погружен в пение болельщиков. Я тренер футболистов, которые сегодня совершили нечто великолепное, показав на поле то, что представляют собой неаполитанские болельщики, их желание пройти квалификацию и продолжать играть в этом турнире», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

«Наполи» с 12 очками лидирует в группе A и гарантировал себе выход в плей-офф. «Аякс» с 3 очками идет на третьей строчке.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035689--napoli-vs-ajax/
Хоккей
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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